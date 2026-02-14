Fransa'da savcılık Epstein dosyasını soruşturmak için özel ekip kurdu
Fransa'da savcılık, Epstein ile ilgili belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak üzere özel bir ekip oluşturdu.
Paris
Fransız RFI radyosunun haberine göre, Paris Savcılığı, ABD’de kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldı.
Paris Savcılığı, söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğunu açıkladı.
Savcılık ayrıca hapiste 2022'de hayatını kaybeden ve adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını baştan inceleyeceğini bildirdi.
Paris Savcılığı, Ulusal Mali Savcılık ve Ulusal Adli Polis Birimi ile işbirliği içinde, yeni soruşturmalar açabilmek amacıyla yeni Epstein belgelerinin incelendiğini belirtti.
Brunel, çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan da suçlanmış, Fransa'da tutuklu bulunduğu hapishanede 2022'de ölü bulunmuştu.
Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat hakkında adli soruşturma
Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında uygunsuz içerikli siteleri izlediği gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında uygunsuz içerikli siteleri izlediği gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.
Fransız Le Point gazetesinin haberine göre Aidan, çocuk istismarı içeren video sitelerini izlemek ve Epstein ile gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor.
Fransa'da savcılık, Aidan hakkında internette çocuk istismarı içeren videolar izlediği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürütmek için Ulusal Adli Polis Birimine bağlı Kişilere Yönelik Şiddetle Mücadele Merkez Ofisi görevlendirildi.
Soruşturma, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Aidan hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı.
Barrot, bakanlık başsekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izne çıkan ve özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında, "Adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldı." açıklamasını yapmıştı.
200 belgede adı geçiyor
ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde, özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk istismarı içeren video sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa’ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.