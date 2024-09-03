Dolar
33.98
Euro
37.47
Altın
2,488.64
ETH/USDT
2,439.70
BTC/USDT
57,700.00
BIST 100
10,021.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başbakan Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası imzalaması talebiyle, Batı Kudüs'te Netanyahu’nun konutu yakınlarında protesto gösterisi düzenleniyor
logo
Dünya

Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

Fransa'da, solcu NFP ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.

Şeyma Yiğit  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

Ankara

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" bildirdi.

Guette, Fransızları Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden dilekçeyi imzalamaya çağırdı.

Dilekçede, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.

LFI tarafından 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine yönelik teklif Ulusal Meclis'e sunulmuştu. LFI, seçim sonuçlarını göz ardı ederek Macron'un görevini ihlal ettiğini savunmuştu.

Macron, seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP)'nin ortak adayı Lucie Castets'i başbakan atamayacağını bildirmesinin ardından hükümet kurma müzakerelerini sürdürüyor.

23 Ağustos'tan bu yana yeni hükümeti kurmak için Elysee Sarayı'nda siyasileri ağırlayan Macron en son Xavier Bertrand, eski Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ile François Hollande ile görüştü.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Benzer haberler

Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Fransa'da başbakanlık koltuğu için Bernard Cazeneuve ismi öne çıkıyor

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında sürüyor

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında sürüyor

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi
Fransa'da demokrasi krizi ve siyasi belirsizlik derinleşiyor

Fransa'da demokrasi krizi ve siyasi belirsizlik derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet