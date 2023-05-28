Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2023
Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. pic.twitter.com/iqE4SVDl1w
Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.