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Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Mustafa Hatipoğlu  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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