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Oy kullanan İstanbullular, yağmurlu havada günü alışveriş merkezlerinde geçirdi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanan İstanbulluların büyük bir kısmı, günü alışveriş merkezlerinde geçirdi.

Biriz Özbakır  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Oy kullanan İstanbullular, yağmurlu havada günü alışveriş merkezlerinde geçirdi

İstanbul

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken; rüzgarlı, bulutlu ve ara ara yağan yağmur nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanan vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin girişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Hava durumu nedeniyle parklar, bahçeler ve sahillerde yoğunluk yaşanmadı. Hafta sonu vatandaşlar tarafından oldukça rağbet gören Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla sahili de boş kaldı.

Yağmurlu havaya rağmen Nakkaştepe Millet Bahçesi de bazı vatandaşların oy kullandıktan sonra geldiği yerlerden biri oldu. Burada bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları aileleriyle piknik yapmayı tercih etti.

Kuzguncuk Parkı'nda da sakinlik hakimdi. Az da olsa bazı kişiler çocuklarıyla oyun parkı alanında zaman geçirirken, kimileri de bankta oturup manzarayı izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 38 olarak ölçüldü.

"Oyumuzu kullandık, zamanı değerlendirdik"

Oyunu kullandıktan sonra Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlardan Aydın Öztürk, yaptığı açıklamada, "Bugün pikniğe geldik. Çocuklarımla beraber gezmeye geldik. Oyumuzu kullandık, zamanı değerlendirdik. Çocuklarla eğlenmeye geldik." dedi.

Erken saatte oyunu kullanan Ümit Yolcu da kahvaltı etmek ve dinlenmek için Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni tercih ettiğini belirtti.

Yolcu, yağmurlu havaya rağmen seçim gününü arkadaşları ve çocuklarla birlikte piknik yaparak değerlendirmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Bahri Bizel ise sabah ilk olarak oyunu kullandığını vurgulayarak, "Sabah kalktım oyumu kullandım, şimdi geziyorum, biraz hava almak istedim." diye konuştu.

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