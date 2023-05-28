Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

Burak Akay  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı.

Nüfusu 10 bin 348 olan Gökçeada'da 28 sandıkta kayıtlı 7 bin 764 seçmen, 3 bin 120 kişinin yaşadığı Bozcaada'da 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 691 seçmen bulunuyor.

Çanakkale il genelinde ise kurulan 1591 sandıkta 435 bin 877 seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'li Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki

Benzer haberler

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Karabağ'ı değil de Kandil'i mi destekleseydik?

Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği

Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yüzde 50 artı 1 tekrar gözden geçirilebilir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yüzde 50 artı 1 tekrar gözden geçirilebilir
Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor

Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet