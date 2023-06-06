Dolar
21.51
Euro
23.03
Altın
1,958.76
ETH/USDT
1,815.70
BTC/USDT
25,725.00
BIST 100
5,408.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

Ercan Çakar  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde tespit edilen "katil yosun"un yeni rotası Karadeniz olabilir
Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün yapacak
Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 30 gözaltı kararı verildi

Benzer haberler

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak

Hükümet ve Meclis arasındaki anlaşmazlık, Kuveyt'i yaklaşık üç yılda 3. kez sandığa götürdü

Uzmanlara göre Türkiye'deki seçimler "gerçek, etkili ve eşsiz" bir demokrasinin yansıması

Uzmanlar, Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini derinleştireceği görüşünde

Uzmanlar, Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini derinleştireceği görüşünde
Seçim sonuçları Türkiye Araştırmaları Vakfında değerlendirildi

Seçim sonuçları Türkiye Araştırmaları Vakfında değerlendirildi
Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet