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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 31.03.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

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