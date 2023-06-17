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Dünya

Fransa'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü

Fransa'nın batısında dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı, evlerde ciddi hasar oluştu.

Esra Taşkın  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Fransa'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü

Paris

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin batısında dün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Bechu, bunun Fransa'da kaydedilen en büyük depremlerden biri olduğunu ve 1 kişinin hafif yaralandığını ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, deprem La Rochelle ve Niort kentleri arasında meydana geldi.

La Rochelle kentine arabayla 30 dakika mesafedeki La Laigne köyü sakinleri evlerinin yıkılma tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgedeki birçok evde çatlaklar oluşurken, 400 haneye elektrik verilemedi.

Bölgede bu sabah 5 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar hissedildi.

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