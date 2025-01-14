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Dünya

Fransa'da doğum oranları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da doğum oranları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Esra Taşkın  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Fransa'da doğum oranları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Paris

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,25 yükselerek 68,6 milyona ulaştı.

Geçen yıl Fransa'da 663 bin çocuk dünyaya gelirken, doğum sayılarında 2023'e kıyasla yüzde 2,2 düşüş yaşandı. Geçen yıl, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük doğum oranı kayıtlara geçti.

Doğurganlık hızı 2024'te 1,62 ile nüfus yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kalırken, bu oran, 1919'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, Fransa'da 2024'teki ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 646 bin oldu. Ülkede ayrıca, 2024'te 247 bin çift evlenirken, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.

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