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Dünya

Fransa'da acil servislerin hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu bildirildi

Fransa'da hastanelerin acil servis hizmetlerinin, hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu belirtildi.

Alaattin Doğru  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Fransa'da acil servislerin hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu bildirildi

Ankara

La Provence gazetesinin haberine göre, ülkedeki hastanelerin acil servis bölümleri büyük bir kriz yaşıyor.

Hastanelere gelen hastalar, personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle hastanelerin bahçesine konulan yataklara yerleştiriliyor. Doktorların bir kısmı da yoğunluğu azaltmak için hastaları bahçede ön muayeneden geçiriyor.

Personel yetersizliğinin yanı sıra 112 acil servisleri de çalışanların grevi nedeniyle birçok bölgede hizmet veremiyor.

100 acil servis hattından 69'u grev nedeniyle hizmet sunmuyor

Ülkede acil servis hizmetleri veren kuruluş Samu-Urgences Fransa Başkanı Marc Noizet, turistik bölgeler dahil bütün kesimlerde acil servis hizmetlerinin krizle boğuştuğunu söyledi.

Noizet, 15 bölgedeki 100 acil servis hattından 69'unun çalışanların grevi nedeniyle hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti.

"Maaşları yetersiz, kariyerlerinde ilerleme kaydetme endişesi taşıyorlar ve yaşanan yoğunluk karşısında sayıları yeterli değil." diyen Noizet, büyük küçük bütün hizmet alanlarında büyük aksamalar yaşandığını aktardı.

Noizet, ülkenin Vendee, Gironde gibi önemli bölgelerinde görev yapan doktorların, hastanelerin önündeki otoparkta acil durumları hafifletmek için ön muayene yaptıkları bir sisteme geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Sağlık Bakanlığı durumun ciddiyetini kavramaya başladı"

Fransız Rivierası gibi turistik bölgelerde de nerdeyse bütün acil servislerin kapatıldığına değinen Noizet, durumun büyük sıkıntıların yaşandığı geçen yazdan da hatta hiç olmadığı kadar kötü durumda olduğuna işaret etti.

Acil durumlar kapsamındaki ambulans ve evde bakım hizmetlerinin de bazen gün boyunca bazen de bir hafta kadar durduğuna dikkati çeken Noizet, Angers bölgesinde, sayısı 7 civarında olan 112 acil servis hattının da bir hafta kadar kapalı olduğunu ve bunun hayati tehlikelere yol açtığını kaydetti.

Marc Noizet, Sağlık Bakanlığının durumun ciddiyetini kavramaya başladığını, geç de olsa düzelmeler beklediklerini ifade etti.

"Personel bir kısım taleplerinde haklı"

Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau, dün Toulouse'daki acil servis çağrı birimine yaptığı ziyarette, grevdeki personelin bir kısım taleplerinde haklı olduğunu belirtmişti.

Rousseau, gelecek birkaç hafta içinde konuyu çözüme kavuşturmayı umduklarını söylemişti.

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