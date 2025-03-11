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Dünya

Fransa'da "1961 Paris Katliamı"nın tanınmasını isteyen milletvekili ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Fransa'da yüzlerce Cezayirlinin hayatını kaybettiği "1961 Paris Katliamı"nın devlet tarafından tanınması için çalışmalar yürüten Milletvekili Sabrina Sebaihi, ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Esra Taşkın  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Fransa'da "1961 Paris Katliamı"nın tanınmasını isteyen milletvekili ölüm tehditleri aldığını açıkladı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Ulusal Mecliste Fransa-Cezayir Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Sebaihi, Paris merkezli Le Courrier de l'Atlas dergisine yaptığı açıklamada, Fransa ve Cezayir arasında devam eden diplomatik krizi ve aldığı ölüm tehditlerini değerlendirdi.

Cezayir asıllı Fransız Milletvekili Sebaihi, "Cezayir'den her bahsettiğimde, maalesef bir hakaret yağmuruna tutuluyorum." ifadesini kullandı.

Sebaihi, Nisan 2023'te Fransız devletinin "1961 Paris Katliamı"nı tanımasını sağlamayı amaçlayan önergenin raportörü olarak görev aldığı sırada tehdit mektubu aldığını belirterek, "Şikayetçi oldum." dedi.

Daha sonra kanlar içinde bir bıçağın fotoğrafının da kendisine gönderildiğini ifade eden Sebaihi, ölüm tehditleri aldığını ve korktuğunu vurguladı.

Sebaihi, "Fransız olmadığımı, ölüm cezasını hak ettiğimi ve birilerinin Ulusal Meclise kadar geleceğini söylüyorlar." ifadesini kullanarak, bu tehditler karşısında pes etmeyeceğini belirtti.

Sabrina Sebaihi, Cezayir'in Setif kentinde 1945'te binlerce Cezayirlinin öldürüldüğü Setif Katliamı'nın Fransa tarafından tanınması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

"1961 Paris Katliamı"na götüren süreç

Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konuldu.

Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 30 bine yakın Cezayirli, 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenledi.

Ancak eylemciler, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda, kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransız polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü savunuyor.

Tanıklar, göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarıyor.

Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabul etti ancak katliamı hala "devlet suçu" olarak tanımadı.

Fransız Meclisi, Mart 2024'te "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi kabul etmişti.

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