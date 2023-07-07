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Dünya

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polisin avukatı tehdit edildiklerini iddia etti

Fransa'da Paris Savcılığı, 17 yaşındaki genci öldüren polis ve avukatına yönelik ölüm tehditlerine ilişkin soruşturma açtı.

Esra Taşkın  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polisin avukatı tehdit edildiklerini iddia etti

Paris

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa'da 27 Haziran’da Nael M. isimli genci öldüren Florian M. isimli polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, kendisine ve müvekkiline yönelik ölüm tehditleri olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Paris Savcılığı söz konusu ölüm tehditlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.​​​​​​​

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