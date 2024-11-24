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Dünya

Fransa, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine ilişkin uluslararası hukuku uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin "Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını" belirtti.

Şeyma Yiğit  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Fransa, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine ilişkin uluslararası hukuku uygulayacak

Ankara

Bakan Barrot, France 3 kanalında katıldığı programda, İsrail’in Gazze'deki eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrot, "Fransa uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır. En başından bu yana İsrail’in uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır diyor muyuz? Ve her seferinde İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor, insanların yardımlara erişimini engelleyerek, sivilleri bombalayarak, zorla yerinden ederek, Batı Şeria’da koloniler kurarak. Bunları şiddetle kınadık." ifadelerini kullandı.

UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin "O zaman UCM’ye hak veriyorsunuz?" sorusuna Barrot, "Ben hiçbir durumda mahkemenin yerine koyamam kendimi." cevabını verdi.

Barrot, UCM'nin tutuklama emrinin "bazı siyasi sorumlulara yönelik suçlamanın resmileşmesi" anlamına geldiğini savundu.

Öte yandan, Bakan Barrot, "Netanyahu Fransa'ya gelirse tutuklanacak yani?" sorusunu "Fransa her zaman uluslararası hukuku uygulayacak." şeklinde yanıtladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UCM’nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu belirtilmişti.

UCM 21 Kasım’da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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