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Dünya

Fransa, Ruanda Soykırımıyla ilgili cumhurbaşkanlığı arşivlerini kamu erişimine açtı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Mitterand’ın Ruanda ile ilişkili 1990-1994 yılları arasındaki arşivlerini kamu erişimine açma kararı aldığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 07.04.2021
Fransa, Ruanda Soykırımıyla ilgili cumhurbaşkanlığı arşivlerini kamu erişimine açtı

Paris

Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın Ruanda ile ilgili arşivlerini kamu erişime açtığını duyurdu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Mitterand’ın Ruanda ile ilişkili 1990-1994 yılları arasındaki arşivlerini kamu erişimine açma kararı aldığı belirtildi.

Macron’un daha önce kamuoyuyla paylaştığı bu erişimin, eski Başbakan Edouard Balladur’un arşivlerini kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca, Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun raporunda yer alan tüm belgelerin gizlilik derecesi düşürülerek erişime açıldığı ifade edildi.

Hutular, 1994'te Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Merkezi Tanzanya'da kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargıladığı 61 kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırmış, 14'ünü aklamış ve 10 kişiyi de ulusal mahkemelere sevk etmişti.

Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand'a ait arşivlerin tamamı, Fransa'nın Hutulara askeri, siyasi ve medyatik desteğini doğruladığı ve Fransız yetkililerin soykırım hazırlığı yapıldığına dair bilgilendirildiğini teyit etmişti.

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