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Dünya

Fransa: İster Batı Şeria'da ister Gazze'de olsun, her türlü ilhaka karşıyız

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da her türlü ilhaka karşı olduklarını belirtti.

Esra Taşkın  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Fransa: İster Batı Şeria'da ister Gazze'de olsun, her türlü ilhaka karşıyız

Paris

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cecile Kohler ve Jacques Paris isimli 2 Fransız vatandaşının 1000 günden fazla süredir İran'da tutuklu olduğunu dile getiren Lemoine, bu bağlamda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İran hakkında Uluslararası Adalet Divanına (UAD) suç duyurusunda bulunacağını ifade ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının yeniden başlamasını kınadıklarını ifade eden Lemoine, "Ateşkesin bozulması dramatik bir geri adım. Bakanın (Barrot) Ulusal Meclis'te de hatırlattığı gibi, ister Batı Şeria'da ister Gazze'de olsun, her türlü ilhaka karşıyız." dedi.

Bölgedeki müzakerelerin yeniden başlamasının önemine dikkat çeken Lemoine, ölü sayısının felaket düzeyde olduğuna işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait sivil altyapının hedef alındığını söyleyen Lemoine, "Bu kabul edilemez bir durum. İnsani yardım çalışanları hiçbir koşulda hedef alınmamalı." diye konuştu.

Fransız Sözcü, Bakan Barrot'un Paris'te bu sabah bir araya geldiği İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, İsrail'in de tıpkı Hamas gibi 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Bölgede iki devletli çözümün önemini vurgulayan Lemoine, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin, kutsal mekanların tarihsel statükosunun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

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