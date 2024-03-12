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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazze'deki insani durumun feci olduğunu söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki insani durumu "feci" olarak nitelendirdi.

Esra Taşkın  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazze'deki insani durumun feci olduğunu söyledi

Paris

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Sejourne, Gazze'deki insani durumu feci olarak niteleyerek, "Gazze'deki sivil halk her şeyden yoksun, sudan, gıdadan, ilaçtan yoksun." dedi.

Bu durumu haklı çıkaracak bir şey olmadığını vurgulayan Sejourne, "bölgede çatışmaların son bulmasını" istediklerini dile getirdi.

Sejourne, böylelikle esirlerin ve Filistinlilerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin acılarının sona ereceğini kaydetti.

Milletvekili Amrani, AB'nin, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamasını istedi

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden Milletvekili Farida Amrani, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'i derhal ve kalıcı bir ateşkese zorlamak için baskı yapacak imkanları olduğunu belirtti.

Amrani, AB'nin, İsrail'in birinci ticari ortağı konumunda olduğuna işaret ederek, AB'nin, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamasını ve bu ülkeyle silah anlaşmalarını durdurmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'ye, Amrani, "Bakan Bey, 18 Mart'taki (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında bu yaptırım taleplerini savunacak mısınız ?" sorusunu yöneltti.

Amrani, 2014'te Ulusal Meclisin, Fransız hükümetini Filistin devletini tanımaya çağıran önergeyi kabul ettiğini hatırlatarak, Sejourne'ye "(Filistin'in) Hızlı şekilde tanınması için adım atmak için ne bekliyorsunuz?" ifadesini kullandı.

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