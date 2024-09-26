Fransa, ABD'yle birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalıştıklarını bildirdi
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, taraflara sunulacak anlaşmayı kabul etme çağrısında bulundu.
New York
Barrot, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.
79. BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta çok sayıda lider bulunduğuna işaret eden Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik çözüm bulunması için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti.
Barrot, "Savaş kaçınılmaz değil. Diplomatik çözüm mümkün." vurgusunu yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.
Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Barrot, bu haftanın sonunda bölgedeki aktörlerle görüşmek için Beyrut'a gideceğini bildirdi.
Lübnan, 10 ülkenin İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Mikati, Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması yönündeki ortak çağrıyı memnuniyetle karşıladı.
Mikati, önemli olan şeyin, İsrail'in uluslararası kararları uygulamaya bağlı kalması olduğunu dile getirdi.
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.
İsrail Lübnan’da 650 kişiyi öldürdü
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.