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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

FKÖ yetkilisine göre 2. Dünya Savaşı'ndan beri İsrail'in işlediği suçların benzerine tanık olunmadı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçların, sadece İkinci Dünya Savaşı'nda tanık olunan türden suçlar olduğunu belirtti.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
FKÖ yetkilisine göre 2. Dünya Savaşı'ndan beri İsrail'in işlediği suçların benzerine tanık olunmadı

Ramallah

Mecdelani, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki son olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini ateşe vermesinin "Washington tarafından iradesi felce uğratılan" uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler örgütü için bir "utanç" olduğunu ifade etti.

"İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işledikleri, dünyanın sadece 2. Dünya Savaşı'nda tanık olduğu türden dehşet." diyen Mecdelani, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını "etnik temizlik ve soykırım" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta kuşatma altına alıp, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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