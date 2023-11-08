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Dünya

Fitch Ratings, büyük İngiliz bankalarının karlılıklarında zayıflama bekliyor

Raporda, parasal sıkılaşma nedeniyle sektör genelinde mevduat hacimlerinin düşeceği öngörülürken, likiditenin sağlam kalacağı da aktarıldı.

Nuran Erkul Kaya  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Fitch Ratings, büyük İngiliz bankalarının karlılıklarında zayıflama bekliyor

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yüksek faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına sağladığı faydaların zirveye ulaşması ve kredi değer düşüklüğü masraflarının artmasına bağlı olarak İngiltere'nin büyük bankalarının karlılığında zayıflama bekliyor.

Fitch Ratings'in konuya ilişkin yayımladığı raporunda, İngiltere'nin büyük bankalarının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüksek faiz oranlarının desteğiyle güçlü karlılık sağladığı belirtildi.

Yükselen faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına (NIM) sağladığı faydaların zirveye ulaşması, hatta bazı bankalar için pik sonrası düşüşe geçmesi nedeniyle söz konusu bankaların karlılığının bir miktar azalmasının beklendiği aktarılan raporda, belirsiz ekonomik görünüm ve yüksek faiz oranları dikkate alındığında kredi değer düşüklüğü masraflarının da yükseleceğine dikkat çekildi.

Raporda, büyük bankalardaki sorunlu kredi oranlarının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdiği ve üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 2 olduğu kaydedilirken, yüksek faiz oranlarının tüketicilerin kredi geri ödeme güçlerini etkilemesi nedeniyle, 2024'te sorunlu kredi oranlarının daha da kötüleşmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, parasal sıkılaşma nedeniyle sektör genelinde mevduat hacimlerinin düşeceği öngörülürken, likiditenin sağlam kalacağı aktarıldı.

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