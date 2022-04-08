Dolar
14.76
Euro
16.05
Altın
1,932.16
ETH/USDT
3,266.10
BTC/USDT
43,404.00
BIST 100
2,377.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık basın açıklaması yapıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor Ukrayna: Kramatorsk tren garına Rus güçlerce füze atıldı
logo
Dünya

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi

Finlandiya'nın mayısın ilk haftasında NATO üyeliğine başvuru yapacağı öne sürüldü.

Atila Altuntaş   | 08.04.2022
Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi

Stockholm

Finlandiya'nın en büyük gazetesi Iltalehti'nin haberinde ülkenin, NATO üyeliğine başvuru hazırlıklarının 14 Nisan'da başlayacağı ve mayısın ilk haftasında da başvuru yapılacağı belirtildi.

Aftonbladet gazetesine konu hakkında açıklama yapan eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Finlandiya'nın yakında NATO üyeliğine başvuru yapacağından emin olduğunu, İsveç'te de bu doğrultuda karar almaya yönelik bir hareketliliğin başladığını ifade etti.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı ankete göre, Finlandiya Parlamentosundaki milletvekillerinin 112'si NATO üyeliğini destekliyor, 71'i üyeliğe olumsuz bakıyor. Milletvekillerinin 17'si de kararsız olduğunu belirtiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç’in İttifak’a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi

TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi olarak seçildi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

NATO Ukrayna'ya desteği artıracak

NATO Ukrayna'ya desteği artıracak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO ve AB ülkelerine silah desteği çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO ve AB ülkelerine silah desteği çağrısı
Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor