Filistinliler, İsrail'in felaket bölgesine çevirdiği Meşru Beyt Lahiya'da yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in, 2 haftayı aşkın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile civar bölgelerde sürdürdüğü soykırımdan kaçarak Meşru Beyt Lahiya bölgesine sığınan binlerce Filistinli, trajik koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.
Gazze
Daha önce İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir yıkıma maruz kalan bu küçük bölgeye sığınan Filistinliler, en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde sokaklarda ve kaldırımlar üzerinde neredeyse üst üste yaşıyor.
Görgü tanıklarına göre İsrail bu bölgeyi yoğun bir şekilde ateş altında tutarak halkı güneye doğru tehcir etmek istiyor.
Meşru Beyt Lahiya'da son olarak 19 Ekim gece yarısına doğru korkunç bir katliam yaşandı. En son güncellemeye göre bu saldırıda 87 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
İsrail'in bölgede internet ve iletişim hizmetlerini kesmiş olması da yerinden edilenlerin hangi şartlarda yaşadıklarının kayıt altına alınmasını ya da bölgedeki halkla iletiime geçilmesini zorlaştırıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlut, İsrail ordusunun Cibaliya'ya uyguladığı ablukanın halkı Meşru Beyt Lahiya'ya göçe zorladığını ancak ailelerin kalacak yer bulamadığı için yıkılmak üzere olan evlere sığındığını, bölgeye yönelik saldırılar nedeniyle bu evlerin her an yıkılabileceğini kaydetti.
Kahlut, uygulanan sıkı abluka nedeniyle de insanların hayatları konusunda ciddi endişe içinde olduklarını ifade etti.
Felaket bölgesi
Cibaliya'dan Meşru Beyt Lahiya'ya sığınanlardan Cihad el-Firi, insanların trajik koşullarda, abluka altında ve aşırı kalabalık bir ortamda üst üste yaşadığını dile getirdi.
"Çocuk, kadın binlerce kişi son birkaç gündür geceleri sokaklarda geçirdi. Ne kendilerini soğuktan koruyacak bir imkan ne de yiyecek ve içecekleri vardı." diyen Firi, Meşru Beyt Lahiya'nın, yaşam için gerekli ihtiyaçlara erişimin ve su kuyularının olmadığı bir felaket bölgesi olduğunu söyledi.
İsrail ordusunun, ablukayı daha da sıkılaştırması ve başka katliamlar işlemesinden korktuklarını kaydeden Firi, "Keşif uçakları, yoğun bir şekilde alçak irtifa uçuşları yapıyor. İnsansız hava araçları (İHA), barınma merkezleri ile halkın toplu olarak bulunduğu yerlere ateş açıyor." dedi.
Bölgede kalmaya kararlılar
Bölge sakinlerinden Subhi el-Mukayyed, tehlikenin yaklaştığını hissettiklerini ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle güvenli bölgelere doğru hareket edemediklerini anlattı.
İletişim hizmetlerinin kesilmiş olmasının da krizi ve endişelerini artırdığını, yaşadıklarını dünyaya duyuramadıklarını söyleyen Mukayyed, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde soylarını(kırmaya) kararlı olduğu Filistinlilerin kurtarılması için dünyadaki etkin aktörlere harekete geçme çağrısı yaptı.
Mukayyed, "Meşru Beyt Lahiya'ya sığınanlar olarak yiyecek ve suyun olmadığı bu yerde son nefesimize kadar direnmeye karar verdik. Cesetlerimiz çiğnenmeden bu toprakları işgalciye vermeyiz." diyerek topraklarını terk etmeme kararlılığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.