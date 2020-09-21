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Dünya

Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Filistin'in genel seçimlere gideceğini, bölgesel herhangi bir tarafın nüfuzu ya da gözetiminden uzakta kararlarının artık kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Hamdi Yıldız   | 21.09.2020
Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde

Ramallah

Filistin resmi televizyon kanalına değerlendirmede bulunan Rucub, nispi temsil ile seçimler yapılması için içeride ortaklık kurulması yönünde hareket ettiklerini söyledi.

Filistinlilerin seçim sandığı aracılığıyla dahili ve ulusal güçlerin dengesinin yansıtıldığı bir ortaklık kurmaya karar verdiklerini aktaran Rucub, seçimlerden sonra ulusal koalisyon hükümeti ihtimaliyle tüm Filistinlilerin siyasi sistem içinde olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Seçimlerin sırası hakkında Rucub, anlaşmaya varılmış olarak yasama, başkanlık ve ardından Filistin Ulusal Konseyi'nin oluşturulacağını kaydetti.

Rucub şunları söyledi:

"Şimdi bizler uzlaştık ve kimse seçimleri yapmamıza, tüm grupların katılmasına ve siyasi sistemin yenilenmesine engel olamaz. Tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde, bölgesel tarafların gözetim, vesayet, kota, etki ve nüfuz dairesinin dışında gerçekleşiyor. Bizler bugün zayıflığımızla bölgesel ya da uluslararası olsun herkesin dengiyiz."

Seçim takvimine ilişkin bilgi vermeyen Rucub, birkaç hafta içinde şartların olgunlaşacağını, 3 Eylül'de Filistinli grupların liderler toplantısının Filistin halkının geleceği için keskin bir dönemeç olduğunun altını çizdi.

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