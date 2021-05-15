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Dünya

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği, Filistin için tıbbi yardım çağrısı yaptı

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), Filistin sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Hatice Şenses Kurukız   | 15.05.2021
Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği, Filistin için tıbbi yardım çağrısı yaptı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırı ve katliamlarının, Türkiye'de yaşayan Filistinli tabipler tarafından lanetlendiği belirtildi.

Açıklamada, 74 yıldır Filistin'i işgal eden barbar siyonist güçlerin, tüm dünyanın gözü önünde kadın, çocuk demeden katliamlarını sürdürdüğü, Filistin halkının ise vatanını kendi imkanlarıyla savunmaya çalıştığı anlatılarak, şunlar aktarıldı:

"Bu günlerde her zamankinden fazla tıbbi yardıma ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle bütün resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerini, Filistin sağlık kuruluşlarına acil yardıma davet ediyoruz. Biz de Türkiye'de yaşayan Filistinli tabipler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her zaman mazlumların yanında mertçe duran aziz Türk milletine, Filistin'in haklı davasında yanımızda oldukları için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Temennimiz, en yakın zamanda özgür Filistin'i görmek ve her yerde zulmün bittiğine şahit olmaktır. Allah buna muktedirdir."

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