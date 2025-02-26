Filistinli hasta ve yaralıların tedavi için DSÖ koordinesinde Gazze dışına çıkışı sürüyor
Gazze
Filistinli hasta ve yaralılardan oluşan 24. grup Gazze dışında tedavi olabilmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koordinesinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.
Filistinliler Refah Sınır Kapısı'na geçerek Mısır tarafına geçecek.
İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 60'a çıktı
Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutulan 34 yaşındaki Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz'in hayatını kaybettiği belirtildi.
Abdulaziz'in 7 Ekim 2023'ten bu yana kardeşi Şadi ile birlikte tutulduğu ve alıkonulduğu esnada yaralandığı belirtilen açıklamada, ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz'in ölümüyle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 60'a ulaştığı ifade edildi.
Hayatını kaybeden 60 Filistinliden 39'unun Gazze Şeridi'nden olduğu ayrıca İsrail'in yaşamını yitilen onlarca Filistinli esiri gizlediği öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca İsrail makamlarının, alıkonulduğu süre boyunca Abdulaziz'in akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığı ve ailesinin onu ziyaret etmesine izin vermediği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.