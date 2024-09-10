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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gruplardan İsrail'in yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısına "Holokost fırını" benzetmesi

Filistinli gruplar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Yusuf Alioğlu, Safiye Karabacak  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Filistinli gruplardan İsrail'in yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısına "Holokost fırını" benzetmesi

Gazze

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran "Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi"nden yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail'in bu katliamı haklı çıkarmak için öne sürdüğü iddialarla suç ortaklarından başka kimseyi aldatamayacağı" belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist düşman güçlerinin masum ve savunmasız halkımıza karşı El-Mevasi'de ağır ABD bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, yerinden edilenlerin çadırlarını masum çocuk, kadın ve yaşlılar için adeta Neo-Nazi Holokost fırınlarına çevirdi."

İsrail ordusunun bu katliamı, dünyanın, demokratik ülkelerin ve insani yardım kuruluşlarının gözleri önünde gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in modern tarihte insanlığa karşı korkunç soykırım işlediği, bunun Nazilerin eylemlerinin korkunçluğunu aştığı" aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca İsrail'in "Mevasi veya diğer katliamlarda bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddialarının gerçekle bir ilgisi olmadığı ve suç ortakları dışında kimseyi aldatamayacağı" belirtildi.

İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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