Dolar
36.03
Euro
37.20
Altın
2,905.15
ETH/USDT
2,717.70
BTC/USDT
98,037.00
BIST 100
9,820.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki orman ürünleri imalatı yapan işletmenin deposunda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İstanbul Başakşehir'de kar yağışı yer yer etkili oluyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal ve satın alma planının Filistin halkının topraklarından sökülüp atılmasını hedefleyen bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hamdi Yıldız  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

Gazze

Tüm grupları çatısı altında toplayan, Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi, Trump'ın 9 Şubat'ta Gazze'ye ilişkin söylediklerine yayımladığı bir açıklama ile cevap verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Trump'ın son açıklamaları, halkımıza karşı ABD Siyonizm ortaklığının gerçek yüzünü ortaya koyuyor, bu durum halkımızın Gazze Şeridi'nden sökülüp atılmasını hedefleyen yeni bir savaş ilanı anlamına geliyor. Bu açıklamalar, gelecek olan ABD yönetiminin niyetlerine yönelik tehlikeli bir işaret içerdiğini ve bu planların başarısızlığa uğratılması için kararlı bir uluslararası ve Arap dünyasından bir pozisyon alınmasının zorunlu kılmaktadır."

Komite, "27 Şubat'ta Mısır'ın ev sahipliğinde toplanacak olan Arap Zirvesi'nde bu cinayet planlarına karşı etkin ve önemli rol oynanması için işlevsel adımlar atılması" çağrısı yaptı.

"Filistinlilerin herhangi bir siyasi veya insani formül veya kılıf altında bir yerlere yerleştirilmesi veya yerinden edilmesine yönelik herhangi bir projenin önünün kapatılması" gerektiğini vurgulayan Komite, yaptığı çağrıda Arap dünyasının İsrail'in işlediği suçların ifşa edilmesi için hukuki ve siyasi olarak uluslararası düzeyde derhal harekete geçilmesini istedi.

Filistin davasının toprakları üzerindeki direnişinin güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria ve İsrail içindeki sabit duruşunun siyasi ve maddi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Arap ülkelerinin, zorla göç ettirme planlarını uygulamaya ilişkin her türlü Amerikan baskısını reddetmelerinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu konuda herhangi bir müsamahanın "işgalin devam eden suçlarına doğrudan ortak olmak" anlamına geldiği hatırlatıldı.

Açıklama, "Göç ettirme yok, yerinden sökülme yok, teslim olmak yok, Gazze dimdik ayakta kalacak ve Filistin tümden halkının olacaktır." ifadeleriyle son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Malezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor
"Kraliçe arı davası" sanığı 4 yıl hapse çarptırıldı
"Mavi Vatan"ın havadaki gözü Sahil Güvenlik helikopterleri
Milli İstihbarat Akademisinden "Dünden Bugüne İran İstihbarat Mekanizması" analizi
"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü can suyuna kavuşuyor

Benzer haberler

Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

Filistinli gruplar: Trump'ın Gazze planı, bir savaş ilanı anlamına geliyor

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine sert tepki verecek

BM, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini söyledi

Trump'ın Gazze planı, İsrail için kabusa dönüşebilir

Trump'ın Gazze planı, İsrail için kabusa dönüşebilir
ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını verdi

ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet