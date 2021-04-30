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Dünya

Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin ertelenmesi kararına itiraz etti

Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Gülşen Topçu   | 30.04.2021
Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin ertelenmesi kararına itiraz etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Gazze

Abbas'ın, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurması Filistinli gruplar tarafından tepkiyle karşılandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, seçimleri erteleme kararının doğuracağı sonuçlardan Fetih Hareketi ve Filistin yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi.

Açıklamada kararın, ulusal uzlaşı sürecine vurulmuş bir darbe olduğu belirtildi ve bu uzlaşı ve birlik halinin tek bir Filistinli grubun ajandasına ipotek edilemeyeceği aktarıldı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fetih'in aldığı seçimleri erteleme kararını kabul etmediklerini ifade etti.

Ebu Zuhri, söz konusu kararı diğer parti listeleri karşısında ilan edilen bir yenilgi olarak gördüklerini ve bu yenilginin İsrail bahane edilerek örtbas edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı yazılı açıklamada, "seçimlerin Filistin halkının kendi kaderini tayin mekanizmalarından biri olduğunu" belirterek karara itiraz etti.

FHKC açıklamasında, Filistin yönetimine, seçimlerin Kudüs'te yapılması konusunda İsrail'in onayını almak yerine bu isteğini dayatma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Kudüs'te ya da başka herhangi bir yerde yapılacak seçimler için İsrail'in iznine ihtiyaç duyulmadığı dile getirildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera) de açıklamasında, karara karşı olduğunu aktardı ve Filistin yönetimini bundan vazgeçmeye ve seçimleri zamanında yapma konusunda ısrarcı olamaya çağırdı.

Açıklamada, İsrail'in, sözde Yüzyılın Anlaşması planını uygulamaya koymak için Kudüs'ü seçimlerin dışında tutma komplosunun kabul edilmediği vurgulandı.

Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerini görüşmek üzere, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda İsrail’in, seçimlerin Doğu Kudüs’te yapılmasına izin vermediğine vurgu yaparak, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." demişti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

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