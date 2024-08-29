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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli annenin İsrail saldırılarında ölen 6 yaşındaki oğlunu hayata döndürme çabası görenleri hüzne boğdu

İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Cud Meriş'in annesinin kalp masajı yaparak oğlunu hayata döndürme çabası görenleri hüzne boğdu.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Filistinli annenin İsrail saldırılarında ölen 6 yaşındaki oğlunu hayata döndürme çabası görenleri hüzne boğdu Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

İsrail'in dün Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı okulun önünde toplanan sivilleri hedef aldığı hava saldırıda ağır şekilde yaralanan Meriş, tedavi için getirildiği Aksa Şehitleri Hastanesinde sarf edilen tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin görüntüdeki acılı annenin "Cud, kalk annem, sana noodle (makarna) getirdim" feryatları görenlere hüzün yaşattı.

Acılı anne bununla da yetinmeyip tüm gücüyle çocuğunu kucakladı ve hayata yeniden döndürmek umuduyla sarsmaya çalıştı. Filistinli anne sonrasında da yere oturup çaresizce oğlunun naaşıyla konuşmaya başladı.

Oğlunun yüzünü gözyaşları içerisinde nazikçe ve şefkatle öpen annenin çığlıkları hastanede yankılandı.

Oğlundan ayrılmak istemeyen ve naaşına sıkı sıkı sarılan anneyi ikna etmede yakınları da başarılı olamadı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail keşif uçaklarının dün Menfluti Okulunun önünde toplanan sivilleri hedef aldığı söz konusu saldırıda 9 Filistinli olay yerinde hayatını kaybetti.

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