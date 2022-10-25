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Dünya

Filistin yönetimi, Batı Şeria'da şiddetin artmasından İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddetin artmasından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Çağrı Koşak   | 25.10.2022
Filistin yönetimi, Batı Şeria'da şiddetin artmasından İsrail'i sorumlu tuttu Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ifadelerine cevap verdi.

Ebu Rudeyne, Lapid'in "Mahmud Abbas, otoritesini istikrara kavuşturmak istiyorsa sahada kontrol sağlamalı." şeklindeki açıklamalarına, "İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle tırmanan tehlikeli gerilim istikrarsızlığa yol açıyor." yanıtını verdi.

İsrail güçlerinin Kudüs ve El Halil'de düzenlediği baskınlarda kutsal mekanları ihlal ettiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, gelişmelerin "durumu çöküşün eşiğine getirdiğini" vurguladı.

Ebu Rudeyne, "İsrail, gerilimi tırmandırma siyasetini bırakmalıdır. ABD müdahale ederek İsrail'i buna zorlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınları

İsrail ordusunun 25 Ekim gecesi Nablus Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürülmüş, 20 kadarı da yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Aslanların İni isimli silahlı grubun lideri Vedi el-Havah'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusunun baskının ardından bölgede çok sayıda Filistinli protesto yürüyüşleri gerçekleştirmiş, Batı Şeria genelinde olaylar çıkmıştı.

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