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Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in avlusunda ayin yaptıkları belirtildi.

Ayrıca İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin, Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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