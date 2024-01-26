Dolar
30.29
Euro
32.93
Altın
2,016.52
ETH/USDT
2,267.20
BTC/USDT
41,888.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını bildirdi.

Muhammed Emin Canik  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor

İstanbul

Filistin Kızılayının, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde hizmet veren Emel Hastanesi çevresine ateş açıldığı ve şiddetli bombardımana tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini ve Emel Hastanesi'ni art arda 5 gündür hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Devam eden kuşatma ve İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin korku ve dehşet içinde olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 3 gündür hastane çevresindeki hareket özgürlüğünü tamamen kısıtladığı, ambulansların hastaneye giriş çıkışlarını engellediği, bu nedenle sağlık ekiplerinin hastane çevresindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Kızılayı olarak Emel Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerimizin güvenliğinden duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz ve uluslararası toplumu orada bulunan ekiplerimizin korunması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz."

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan videoda ayrıca Emel Hastanesi'nin içinden gelen silah sesleri duyuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Benzer haberler

Gazze'de binlerce Filistinli gıda sıkıntısı nedeniyle "tek lokma yemeden" günler geçiriyor

Gazze'de binlerce Filistinli gıda sıkıntısı nedeniyle "tek lokma yemeden" günler geçiriyor

İslami Cihad, İsrail’i "saldırılarını durdurmaya" zorlamayan UAD kararını kınadı

Güney Afrikalı yetkili, UAD'nin kararının İsrail'in "75 yıllık kurumsal cezasızlığına" son verdiğini belirtti

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor
BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var

BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var
İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet