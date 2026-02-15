Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,008.80
BTC/USDT
69,042.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Filistin

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan Filistin'i tanımamanın hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, iki devletli bir çözüme ve uluslararası hukuka inananların Filistin Devleti'ni tanımamak için hiçbir gerekçesinin olmadığını belirtti.

Salih Okuroğlu  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan Filistin'i tanımamanın hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Münih

Bakan Ağabekyan, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ağabekyan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçmek istediklerini ancak bunun için ilk aşamadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırılarından ötürü tam olarak bir ateşkesin sağlanamadığının altını çizen Ağabekyan, insani yardımların ise ihtiyaçları karşılamadığına işaret etti.

Ağabekyan, İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmeye devam etmesine ilişkin de konuştu.

Filistinlilerin haklarının sürekli ihlal edildiği koşullarda, İsrail ile barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Ağabekyan, "İsrail'in işgal altındaki topraklarda tek taraflı yaptığı her şey, geçersiz ve hükümsüz sayılmalı. Bu, sadece Filistin halkına ve Filistin topraklarına karşı değil aynı zamanda uluslararası hukuka da aykırı." ifadelerini kullandı.

Ağabekyan, uluslararası hukukun ilhak konusunda oldukça net olduğunu ve bu ilhakın derhal durdurulması gerektiğini kaydetti.

Devam eden saldırıların, İsrail'in barıştan yana olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Ağabekyan, "İsrail'in dünyaya söylediği şey, ilhakçı sömürgeci önlemlerine devam edeceği, her şeyi ele geçirmek istediği ve bunu yasallaştırmak istediğidir." diye konuştu.

Ağabekyan, dünyanın İsrail'in bu adımlarına "yeter artık" demesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının ve BM'nin kararlarının son derece açık olduğunu anımsatan Ağabekyan, Filistin topraklarının işgalinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

"(Türkiye'nin) Filistin'e sağladığı insani ve kalkınma yardımları son derece önemli"

Ağabekyan, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan barışa ve işlenen soykırıma karşı duruşuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma sağlanması konusunda önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Ağabekyan, "Filistin'e sağladığı insani yardım ve kalkınma yardımı son derece önemlidir. Bölgedeki kilit aktörlerden biri olan Türkiye'nin barışa yönelik bu rolünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

Ağabekyan, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Finlandiya ve Almanya'ya yaptığı Filistin Devleti'ni tanıma çağrısına ilişkin "doğru zamanda düşüneceklerini" yanıtını aldığını aktardı.

Kendisine göre meselenin çok açık olduğunu belirten Ağabekyan, "Eğer iki devletli bir çözümden yanaysanız, uluslararası hukuka inanıyorsanız, uluslararası hukuka uymak istiyorsanız tanımak gereklidir, çünkü tanımamanın hiçbir gerekçesi yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Almanya'da "4. Avrupa Türk Medya Zirvesi" düzenlendi
İzmir ve Bodrum'da fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararını en güçlü biçimde kınadı
Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan Filistin'i tanımamanın hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan Filistin'i tanımamanın hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi

Gazze'de kadın girişimci, imkansızlıklar içinde ürettiği ramazan fenerleriyle umudu yeşertiyor

62. Münih Güvenlik Konferansı, "daha Avrupalı bir NATO" mesajlarıyla sona erdi

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Alman gazetecinin Filistin soruları yanıtsız kaldı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Alman gazetecinin Filistin soruları yanıtsız kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet