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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını ve yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatma çabalarını reddetti.

Aysar Alais, Esat Fırat  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor"

İstanbul

Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde genel kurula yaptığı hitapta, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşması dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor.” dedi.

Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarının, dünyayı Gazze’de işlenen savaş suçlarından, soykırımdan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarından, Batı Şeria’yı ilhak girişimlerinden uzaklaştırma çabaları olduğuna dikkati çeken Abbas, “Gazze'de yaşayan bir buçuk milyon mültecinin geri dönmesi gereken tek yer BM'nin 194 sayılı kararı gereğince, 1948 yılında yerlerinden edildikleri şehir ve köyleridir.” ifadelerini kullandı.

Abbas, iki devleti çözüm önerisinin “rafa kaldırılmaya” çalışıldığına işaret ederek, “Uluslararası meşruiyete ve imzalanan anlaşmalara olan bağlılığımız, İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararları ile Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasını gerektiriyor. Böylece bölgedeki tüm halklar güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayabilir.” dedi.

Küresel ve bölgesel düzeyde barış ve istikrarın sağlanmasının tüm tarafların etkin müdahalesine bağlı olduğuna dikkati çeken Abbas, bu durumun sağlanmasının da iki devletli çözümü uygulamaya bağlı olduğuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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