Euro
10.40
Dolar
8.73
BIST 100
1,371.67
Altın
1,762.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının bir "yanılsama" olduğunu ve başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar,Ali Semerci   | 29.06.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi

Ramallah

Fetih hareketi ve Kudüs Açık Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bir konferansın açılışında, Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntülü bir konuşması yayınlandı.

Konuşmasında Abbas, "Herkesin bildiği gibi, 'yüzyılın anlaşması' olarak bilinen şeyi boşa çıkardık ve sözde 'İbrahim normalleşme anlaşmalarının' başarılı olamayacak bir yanılsama olduğu herkes tarafından açıkça anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Barış ve güvenliğin ancak işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma haklarına kavuştuğunda gerçekleşebileceğini kaydeden Abbas, "Dünya İsrail'i işgalci ve ırkçı devlet olarak görmeye başladı ve uluslararası kamuoyu Filistin'i kabul etmek için kademeli bir değişime tanık oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas'ın bu konuşmasının, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyükelçilik açılışına katıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı
Rusya'da ilk kez Kovid-19'un 'Delta plus' varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı
Fransa’da Kovid-19’un 'delta' varyantı yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi

Mescid-i Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı Huveys: Bana uygulanan yasaklar bitince bir yenisi daha başlıyor

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı
İsrail'den bir bakan normalleşme anlaşması sonrasında ilk kez BAE'de

İsrail'den bir bakan normalleşme anlaşması sonrasında ilk kez BAE'de
İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı

İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı