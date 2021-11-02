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Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye Glasgow'da İsrail'in Filistin'de çevreye verdiği zarara dikkati çekti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ''Modern Filistin haritasına bakanlar, çevrenin nasıl sistematik olarak tahrip edildiğini görür." dedi.

Gülşen Topçu   | 02.11.2021
Filistin Başbakanı Iştiyye Glasgow'da İsrail'in Filistin'de çevreye verdiği zarara dikkati çekti

Ramallah

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin'de çevreyi sistematik olarak tahrip ettiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılan Iştiyye, İsrail'in Filistin'de oluşturduğu çevre sorunlarına dikkati çekti.

Yahudi yerleşimleri, taş ocakları ve kimyasal, elektronik ya da katı atıkların toplandığı çöplüklerin Filistin'de çevre kirliliğine sebep olan en önemli etmenler arasında yer aldığını kaydeden Iştiyye, iklim değişikliğiyle bunların olumsuz etkilerinin iki katına çıkacağı uyarısında bulundu.

"Modern Filistin haritasına bakanlar, çevrenin nasıl sistematik olarak tahrip edildiğini görür." diyen Iştiyye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de 800 bini zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon ağacı söktüğünü ifade etti.

Filistin'in yıllık su bütçesinin yaklaşık 800 milyon metreküp olduğuna ve İsrail'in bunun 600 milyon metreküpünü "çaldığına" değinen Iştiyye, "Suyun bu şekilde çekilmesi, İsrail'in topraklarımızı çöle döndürmek ve buralara el koymak için izlediği sistematik sömürgeleştirme politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı, Ölü Deniz'in; kaynaklarının tüketilmesi ve İsrail sanayisine hizmet için içindeki maden ve tuzların çıkartılması nedeniyle 2044'te kuruyacağı uyarısında bulundu.

Filistin'in iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini belirten Iştiyye, 2016'da Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı imzaladıklarını ve iklim uyum planını hazırlayan ülkelerin başında geldiklerini aktardı.

Iştiyye, ayrıca, Filistin'in yaklaşık 10 yıl önce "Filistin'i yeşillendirme programını" benimsediğini ve bu bağlamda on binlerce ağaç dikildiğini sözlerine ekledi.

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