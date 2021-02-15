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Dünya

Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı

Filistin Alimler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın "hain terör saldırısı" sonucunda 13 Türk askerinin şehit edilmesini kınadığını duyurdu.

Çağrı Koşak   | 15.02.2021
Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı

Filistin Alimler Birliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için "Kardeş Türk milleti ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın büyük acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 13 Türk vatandaşının "hain terör" nedeniyle şehit edildiği belirtilirken, şehitlerin acılı ailelerine sabır temenni edildi.

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