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Dünya

Filipinli senatörler, tartışmalı harita nedeniyle "Barbie" filminin yasaklanmasını istedi

Filipinler'de senatörler, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı "dokuz kesik çizgili" haritasına yer verdiği gerekçesiyle "Barbie" filminin yasaklanmasını talep etti.

Melike Pala  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Filipinli senatörler, tartışmalı harita nedeniyle "Barbie" filminin yasaklanmasını istedi

Ankara

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, bazı senatörler söz konusu tartışmalı "dokuz kesik çizgili" haritasına yer verildiği için 19 Temmuz’da ülkede vizyona girmesi beklenen filme tepki gösterdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Francis Tolentino, filmin gösterime girmesinin "ülkenin 2016'da Birleşmiş Milletler destekli tahkim kararıyla elde ettiği başarıya aykırı olacağını" belirterek, gösterimin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Tolentino, filmde "geçersiz kabul edilen 'dokuz kesik çizgili' haritaya yer verilmesinin egemenliğin ihlali anlamına geldiğini" ve filmin yasaklanmasının Film ve Televizyon Değerlendirme Kurulunun (MTRCB) görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Senatör Risa Hontiveros ise yerel sinemaları "Çin’in hayal gücünün ürünü olan dokuz kesik çizgili haritaya" karşı sorumluluk almaya davet etti.

Eski oyuncu olan senatör Robinhood Padilla da yapımcıların söz konusu sahnede düzenleme yapması halinde filmin gösterime izin verilebileceğini, aksi durumda filmin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi haritasına yer verildiği için 2022'de Hollywood filmi "Uncharted" ve 2019'da "Abominable" isimli animasyon filmi ülkede gösterimden kaldırılmıştı.

Vietnam Sinema Dairesi Başkanı Vi Kien Thanh da Amerikan yapımı "Barbie" filmine lisans vermeyeceklerini duyurmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Çin, "dokuz kesik çizgi" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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