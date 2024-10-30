Dolar
34.28
Euro
37.22
Altın
2,777.16
ETH/USDT
2,720.20
BTC/USDT
72,164.00
BIST 100
9,036.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Filipinler'de 24 Ekim'den bu yana etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Sercan İrkin, Salih Okuroğlu  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 145'e çıktı

İstanbul

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), Trami fırtınası ve Kong-rey tayfununun etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede etkili olan afetler nedeniyle 24 Ekim'den bu yana 145 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosunun (PAGASA) sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açığı olduğu ve tayfunun hızının saatte 230 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşan Kong-rey Tayfunu'nun "süper tayfuna" dönüşmesi nedeniyle Batanes bölgesinde "4. seviye" alarm durumu verildiğini duyurdu.

Yetkililer, gemilere limandan hareket etmemelerini, denizde bulunanların ise en kısa sürede güvenli bir limana yanaşmalarını tavsiye etti.

Tayvan'a doğru ilerleyen Kong-rey tayfununun, bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olması, beraberinde şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.

Trami Tropik Fırtınası

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), 27 Ekim'de Trami fırtınası nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıklamıştı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu afetler sonucu ölenlerin sayısı 28 Ekim'de 97'ye yükselmişti.

Çin'de dün Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 32 yolcu feribotunun 16 güzergahtaki seferleri iptal edilmişti. Ayrıca, sahil bölgelerindeki 67 inşaat projesi ile 84 açık deniz inşaat gemisinin faaliyetleri de durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac kurası yarın çekilecek
TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bakan Güler'in davetiyle Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

Benzer haberler

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e çıktı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e çıktı
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 46'ya çıktı
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle 24 kişi öldü

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle 24 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet