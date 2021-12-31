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Dünya

Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 31.12.2021
Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Ankara

Channel News Asia'nın haberine göre, Ulusal Afet Dairesi başkanı Ricardo Jalad basın toplantısında yaptığı açıklamada, ölümlerin çoğunun boğulma, ağaç devrilmesi ve toprak kayması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Jalad, tayfunda 530 binden fazla evin hasar gördüğünü ve bunların üçte birinin tamamen yıkıldığını aktararak, afetin ülkenin altyapı ve tarımına verdiği zararın 620 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Tayfunda, ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği, 82 kişinin halen kayıp, 1147 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hükümet verilerine göre de tayfundan 4,5 milyon kişi etkilendi.

Tayfunun yıkıcı etkisini gösterdiği Bohol eyaletinde de Afet Dairesi Başkanı Anthony Damalerio, "Tayfun büyük yıkıma neden oldu ve kuzey Bohol'a bir bomba düşmüş gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Damalerio, tayfun nedeniyle 109 can kaybının görüldüğü eyalette, barınma, yiyecek ve su ihtiyacı olduğunu aktardı.

Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Rai, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesini vuran 15'inci ve en ölümcül tayfun oldu.

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