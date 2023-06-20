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Dünya

Filipinler'de patlayan Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı

Filipinler'de başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nın 11 Haziran'da püskürtmeye başladığı lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi.

Melike Pala  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Filipinler'de patlayan Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı

Ankara

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Mayon Yanardağı'ndaki volkanik aktivitelerin şimdiye kadar 6,2 büyüklüğünde depreme, 301 kaya düşmesi olayına ve iki defa güçlü buhar ve kül patlamalarına neden olduğunu açıkladı.

Phivolcs, yanardağdan akan lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, alarm seviyesinin hala "3" olduğu bilgisini verirken, gelecek haftalarda veya günlerde tekrar patlama olabileceği konusunda uyardı.

11 Haziran'da lav püskürtmeye başlayan Mayon Yanardağı, daha önce 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Lav akıntısının başladığı geçen haftadan itibaren bölgede 20 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.


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