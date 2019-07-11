Euro
6.40
Dolar
5.67
BIST 100
99,406.44
Altın
1,407.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan belgesel film Kazakistan'da gösterildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatan "Network" isimli belgesel film, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gösterildi.

Aliia Raimbekova   | 11.07.2019
FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan belgesel film Kazakistan'da gösterildi

Nur Sultan

İngiliz gazeteci Andrew Wilson'un TRT World kanalı için hazırladığı filmin gösterimi, Keruen alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen programa, Büyükelçi Nevzat Uyanık, Türk diplomatlar, ülkedeki Türk kurumlarının yetkilileri, yabancı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

1,5 saatlik belgesel yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin, FETÖ'nün karanlık yüzünün, dünya kamuoyuna ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına tanıtılması amacıyla hazırlandığını belirterek, "Kazak kamuoyuna, burada yaşayan yabancılara bu filmi göstererek hain terör örgütünün gerçek yüzü hakkında kamuoyunun doğru bilgilenmesi yolunda bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Benzer haberler

FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan belgesel film Kazakistan'da gösterildi

FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan belgesel film Kazakistan'da gösterildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davada 7 sanık hakim karşısında

Üç evladını 15 Temmuz'da şehit veren annenin acısı dinmiyor

'Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile tam iş birliği içerisinde'

'Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile tam iş birliği içerisinde'
'FETÖ yanlıları Kırgızistan'da olumsuz algı yönetimine başvuruyor'

'FETÖ yanlıları Kırgızistan'da olumsuz algı yönetimine başvuruyor'
'15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi'

'15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi'