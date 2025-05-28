Dolar
39.08
Euro
44.14
Altın
3,302.02
ETH/USDT
2,645.10
BTC/USDT
107,611.00
BIST 100
9,177.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Milletler Ligi öncesi A Milli Kadın ve Erkek Takımları için düzenlenen moral gecesinde konuşuyor.
logo
Dünya

Fed raporu, ABD'de enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede mali refahın 2024'te bir önceki yıla benzer olduğunu, enflasyon ve fiyatların ise en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Fed raporu, ABD'de enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

New York

Fed, 12 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporunu yayımladı.

Geçen yıl yetişkinlerin yüzde 73'ünün ya "iyi durumda" olduklarını ya da "mali açıdan rahat yaşadıklarını" bildirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 72'lik orana benzer olduğu ancak 2021'deki yüzde 78'lik seviyenin altında kaldığı vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, fiyatlarla ilgili endişelerin devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kaldığı ifade edildi.

Enflasyon ve fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğine dikkatin çekildiği raporda, yetişkinlerin çoğunun bir önceki yıla göre ödedikleri fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını daha da kötüleştirdiğini söylediği, ancak bunu söyleyenlerin oranının 2023'e göre azaldığı aktarıldı.

Raporda, yüksek fiyatlara yanıt olarak çoğu kişinin bir önceki yıla göre harcamalarını ayarlamak gibi önlemler aldığı bildirildi.

Acil durum tasarruf tedbirlerinin önceki iki yılla benzerlik gösterdiği belirtilen raporda, emekliliğe hazırlığın hafif iyileştiği ifade edildi.

Raporda, beklenmedik bir 400 dolarlık harcamayı nakit veya eşdeğeriyle ödeyeceğini söyleyen yetişkinlerin oranının 2022 ve 2023'e göre değişmediği, 3 aylık harcamalarını karşılayacak "kara gün fonları" olduğunu söyleyenlerin oranının ise azaldığı kaydedildi.

Yetişkinlerin yüzde 21'inin geçen yıl finansal sahtekarlık veya dolandırıcılığa maruz kaldığı vurgulanan raporda, en yaygın finansal dolandırıcılık şeklinin "kredi kartı dolandırıcılığı" olduğu belirtildi.

Raporda, ulusal ekonomiye ilişkin algı iyileşmeye devam etse de genel olarak kötümserliğin devam ettiği vurgulandı.

Yetişkinlerin yüzde 29'unun geçen yıl ulusal ekonomiyi "iyi" veya "mükemmel" olarak değerlendirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 22 seviyesinin üstünde ancak 2019'daki yüzde 50 seviyesinin altında olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler düzenledi
Türkiye Araştırmaları Vakfı "Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25" için başvurular başladı
KADEM, Güney Afrika'daki W20 Kadın Zirvesi'ne katıldı
Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayına çeşitli suçlardan hapis cezası verildi
Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Benzer haberler

Fed raporu, ABD'de enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

Fed raporu, ABD'de enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet