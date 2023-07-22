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Dünya

FBI'ın istihbarat yetkilerini "uygunsuz şekilde" kullandığı belirtildi

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bir senatör ve eyalet milletvekili hakkında bilgi aramak için istihbarat yetkilerini "uygunsuz şekilde" kullandığı ifade edildi.

Tuğçenur Akgün  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
FBI'ın istihbarat yetkilerini "uygunsuz şekilde" kullandığı belirtildi

New York

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı (ODNI), Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesinin (FISC), Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. maddesiyle ilgili görüşünü yayımladı.

Belgede, FBI'ın, "yabancı bir istihbarat servisinin hedef aldığı" bir ABD'li senatör ve bir eyalet senatörünün soy isimlerini kullanarak arama yaptığı ancak bunun sorgulama standartlarını ihlal ettiği görüşüne yer verildi.

FBI'ın ayrıca bir polis hakkında FBI'a şikayette bulunan eyalet yargıcının sosyal güvenlik numarasını kullanarak sorgulama yaptığı, bunun da sorgulama standartlarını karşılamadığı görüşü paylaşıldı.

Bu kapsamda istihbarat kurumları, gözetim mekanizmalarını güçlendirmeye çağrıldı.

Tartışmalı 702. madde

ABD'de 11 Eylül saldırılarından sonra yürürlüğe konulan ve istihbarat birimlerine geniş yetkiler tanıyan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. maddesi, Amerikan istihbaratına, yurt dışında ABD vatandaşı olmayan yabancıları gözetim yetkisi veriyor.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 702. maddenin ABD ulusal güvenliğinin mihenk taşı olduğunu belirterek, Joe Biden yönetiminin yasanın yeniden yürürlüğe konulmasını desteklediğini belirtmişti.

Çin, Rusya, siber saldırılar ve teröristlerin faaliyetlerinden kaynaklı tehditler karşısında önemine işaret ettiği 702. maddenin süresi bittikten sonra yeniden yürürlüğe konulması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktarmıştı.

Bazı milletvekilleri, FISA'nın 702. maddesinin önemli başarılara katkı sağladığını ancak birçok kez de suistimal edildiğini belirterek, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

İstihbarat yetkilileri ise yabancı istihbarat hedefleri hakkında hızlı ve güvenilir istihbarat toplanmasına imkan sağladığı için ilgili maddenin arkasında duruyor.

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