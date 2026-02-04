Fas'ta şiddetli yağışlarla oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle 108 binden fazla kişi tahliye edildi
Fas'ta ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve taşkınların ardından dört bölgeden 108 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Rabat
Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar sonucu sel ve taşkınların oluştuğuna işaret edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, risk dereceleri ve beklenen hasarın boyutu dikkate alınarak bir grup yerleşim yerinin sakinlerinin kademeli olarak tahliyesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, kuzeydeki Larache bölgesinden, El-Ksar El Kebir şehrinden 81 bin 709 kişi, Sidi Kasım bölgesinden 9 bin 728 kişi, Sidi Süleyman bölgesinden 2 bin 853 kişi ve batıdaki Kuneytra bölgesinden 14 bin 133 kişi olmak üzere toplam 108 bin 423 kişinin tahliye edilerek başka yerlere taşındığı aktarıldı.
Yetkililerin, bölgedeki vadilerde su seviyelerinin yükselme riski altında bulunan bölgelerdeki vatandaşları tahliye etmek amacıyla Tatvan, El-Kasr el-Kebir ve Sidi Kasım'da yoğun saha çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.