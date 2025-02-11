Fas'ın Kasır El Kebir şehri yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Fas'ın kuzeyindeki Kasır El Kebir kentinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rabat
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Kasır El Kebir kentinin kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Sarsıntı başkent Rabat ve Kazablanka şehirlerinde de hissedildi.
Yerel saat ile 23.48'de gerçekleşen deprem Rabat'ta kısa süreli paniğe sebep oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.