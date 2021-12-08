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Dünya

Etiyopya'da isyancılarla mücadele için cepheye giden Başbakan Ahmed görevine döndü

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye giden Başbakan Abiy Ahmed'in görevine geri döndüğü bildirildi.

Gökhan Kavak   | 08.12.2021
Etiyopya'da isyancılarla mücadele için cepheye giden Başbakan Ahmed görevine döndü Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed (solda)

İstanbul

Kamuya ait Etiyopya Yayın Kuruluşunun (EBC) haberinde, "Başbakan Abiy Ahmed, Ulusal Birlik Kampanyası'nın ilk aşamasını tamamladıktan sonra göreve döndü." ifadesine yer verildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Ahmed'in 24 Kasım'da cepheye ulaştığı açıklanmıştı.

Ahmed'in yetkilerini devralan Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'dan hükümeti yönetmeye devam etmişti.

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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