Dolar
18.56
Euro
19.04
Altın
1,762.57
ETH/USDT
1,273.50
BTC/USDT
17,353.00
BIST 100
4,516.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklama yaptı - VTR
logo
Dünya

Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Etiyopya hükümeti, Tigray bölgesinin yüzde 70'inin ordunun kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Gökhan Kavak   | 11.11.2022
Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Mogadişu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Güvenlik Danışmanı Rıdvan Hüseyin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Etiyopya ordusunun Tigray'ın büyük bir bölümünde kontrolü sağladığını duyurdu.

Hüseyin, "Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF), Tigray bölgesinin yüzde 70'inde kontrolü sağladı ve insani yardım devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yardımlara izin verildiğini kaydeden Hüseyin, 35 kamyon gıda malzemesi ve 3 kamyon tıbbi malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Barış görüşmeleri sürüyor

Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında tarafların 2 Kasım'da anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu.

Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında 7 Kasım'da Kenya'da yeniden başlayan müzakereler, silahsızlanma, Tigray'a temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gibi konular üzerine sürüyor.

Müzakerelere, Afrika Birliği (AfB) adına eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta başkanlık ediyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
Bakan Kurum: Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik
Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18 bin 487 düzensiz göçmen kurtarıldı
AFAD Başkanı Sezer, Türkiye genelinde ilk kez yapılacak 'çök kapan tutun' tatbikatını anlattı
Kendisi 4, kalbi 7 yaşında

Benzer haberler

Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Etiyopya iç savaşı geride yıkım bıraktı

Etiyopya'da hükümet ile isyancılar arasındaki savaşı bitirecek anlaşmanın detayları belli oldu

Etiyopya'daki barış adımı dünyada memnuniyetle karşılandı

Etiyopya'daki barış adımı dünyada memnuniyetle karşılandı
ABD’den Türkiye’ye tahıl koridoru teşekkürü

ABD’den Türkiye’ye tahıl koridoru teşekkürü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet