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Dünya

Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Donald Trump, NATO'ya karşı değil

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın NATO'ya karşı olmadığını fakat yeterli katkı sağlamayan üye ülkelere karşı olduğunu söyledi.

Atila Altuntaş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Donald Trump, NATO'ya karşı değil Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Stoltenberg, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın NATO'ya karşı olmadığını belirterek, "Trump'ın bir hafta içinde başkanlık görevini devralması durumunda bile ABD'nin NATO'da güçlü bir müttefik olmaya devam etmesini bekliyorum. Trump, NATO'ya karşı değil, ancak yeterli katkı sağlamayan ülkelere karşı. Bu durum şu an için değişti, NATO'ya üye ülkelerin katkıları arttı." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, AA muhabirinin "Trump göreve başladıktan sonra Ukrayna ve Orta Doğu'ya barış gelebilir mi?" sorusuna, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'nın bağımsız demokratik bir ülke olduğunu kabul etmesi gerektiğine ikna edebilenler kazanacak. Putin'in zihniyetini değiştirebileceğimizi sanmıyorum. Orta Doğu elbette hepimizi ilgilendiriyor, NATO'nun doğrudan bir rolünün olmadığı bir alan ama umarım silahlanma yarışı son bulur ve barış gelir." dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson'da, İskandinav ve Baltık bölgelerinin NATO'ya entegre olduğunu ve bölgesel işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni fırsatlardan tam olarak yararlanacaklarını aktararak, "Tarihte ilk kez, tüm İskandinav ve Baltık ülkeleri aynı askeri ittifakın parçası oldu. Bu yeni fırsatlar için önemli işbirliğidir. Buna katkı sağlayan Stoltenberg'e de minnettarız." şeklinde konuştu.

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