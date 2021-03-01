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Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı ile avukatı Herzog ve yargıç Azibert'in "yolsuzluk" suçundan ceza almasına karar verdi.

Yusuf Özcan   | 01.03.2021
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Paris

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında karar açıklandı.

Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'e1 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Herzog ayrıca 5 yıl boyunca avukatlıktan menedildi.

Sarkozy hakkında, kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin mahkemeden bilgi alabilmek için "nüfus ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiasıyla açılan davanın, yakın zamanda başlaması bekleniyor.

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