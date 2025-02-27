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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Esir takasında serbest kalan Filistinli: "20 yıl sonra ilk kez güneşin doğuşunu görünce ruhum canlandı"

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli Musa el-Halayika, 20 yıl sonra güneşin doğuşunu görebildiğini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Esir takasında serbest kalan Filistinli: "20 yıl sonra ilk kez güneşin doğuşunu görünce ruhum canlandı"

El Halil

Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli bazı esirlerin cenazelerine karşı 602 Filistinli esir serbest kaldı.

Özgürlüğüne kavuşan yüzlerce Filistinliden biri olan 42 yaşındaki Musa el-Halayika, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki evine dönmesinin ardından AA muhabirine konuştu.

İsrail hapishanelerinde geçirdiği 20 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan Halayika, "Özgürlük nimeti için Allah'a hamd ediyorum, bu yeryüzünün tüm altınlarıyla eşdeğer bir nimettir. Bugün kahraman ve samimi insanlar sayesinde özgürce nefes alabiliyorum." dedi.

İsrail, hapishanelerdeki işkencelerin dozunu artırdı

İsrail hapishanelerindeki son günlerinin oldukça zor geçtiğinin altını çizen Halayika, şunları kaydetti:

"İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler zor koşullarda yaşıyor. İsrail'in hapiste geçirdiğimiz son günlerde uyguladığı işkenceler dolayısıyla daha da kötüydü. Şubat ayının başından itibaren Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledildik. Orada geçirdiğimiz günler işkence, darp ve aşağılamalar sebebiyle çok zordu, cehennem gibiydi."

Özgürlüğün sevincini yaşayan Filistinli Halayika, hayatı boyunca sakal bırakan bir insan olduğunun altını çizerek, "(Ofer Hapishanesi'ndeki) Gardiyanlar sakalımı da kestiler." dedi.

20 yıl sonra ilk kez güneşin doğuşunu gördü

Ramallah'taki Ofer Hapishanesi'nden El Halil kentine bağlı eş-Şuyuh beldesindeki evine nakledildiği sırada gün doğumuna tanıklık eden Halayika, "20 yıl sonra ilk kez güneşin doğuşunu görmüş oldum, bu anla ruhum canlandı." diye konuştu.

Kendisinin 2005 yılında tutuklandığı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Halayika, çocukları henüz küçük yaştayken evden ayrıldığını ve bugün geri geldiğinde torunlarını gördüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden sonra işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarına dikkati çeken Halayika, "Artık ulusal birlik zamanıdır, birlikten başka çıkış yolu yok." sözleriyle Filistinli gruplara ulusal birlik çağrısı yaptı.

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